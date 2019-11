Mercato Inter - Settimana prossima nuovi contatti, si punta alla cessione

Secondo quanto riportato dall'account ufficiale Twitter di Nicolò Schira, famoso cronista di calciomercato, ci sarebbero nuovi sviluppi tra l'Inter e il Flamengo per la cessione di Gabigol.



La prossima settimana le due parti si aggiorneranno per capire le cifre e i margini dell'affare che protrarrebbe la permanenza del centravanti in Brasile. Si lavora sulla base di 22 milioni più una percentuale sulla futura rivendita dell'ex Santos.



Conte attende novità, con il via libera da parte di Suning che potrebbe portare nelle casse nerazzurre un importante tesoretto da investire sul mercato di gennaio. Entrambi i club mantengono vivi i contatti, con la squadra carioca intenzionata a mandare in porto la trattativa.