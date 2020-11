Mercato Inter, Preziosi:" Il rinnovo di Rovella si farà"

Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, il presidente del Genoa, Enrico Preziosi ha parlato del giovane talento scuola grifone Nicolò Rovella, centrocampista nel mirino di tutte le big del campionato, Inter compresa. Anzi, sembra proprio che i nerazzurri siano in prima fila rispetto alle altre.

La situazione contrattuale del ragazzo vede una scadenza di contratto il prossimo giugno del 2021, ma, come detto dallo stesso presidente rossoblù in maniera netta:" Il rinnovo si farà".

Queste parole arrivano dopo quelle rilasciate dal ds Faggiano che ha parlato di trattative in essere con il centrocampista per il rinnovo, per evitare, in tal modo, di poterlo perdere a zero.