Mercato Inter - Previsto nei prossimi giorni incontro per Dani Alves

L'Inter fa sul serio per Dani Alves. Il terzino ex PSG è attualmente svicolato, e i nerazzurri potrebbero approfittarne acquistarlo a zero.

L'Inter punta un altro colpo importante a parametro zero. Si tratta di Dani Alves, terzino brasiliano ormai svincolato, l'ultima stagione l'ha passata al PSG. Secondo Goal.com, l'ex Barcellona e Juventus nella giornata di tornerà a Barcellona di rientro dalle vacanze, meritate dopo la conquista, da protagonista, della Copa America con la propria nazionale. Successivamente i suoi agenti approderanno a Milano per parlare con la dirigenza nerazzurra. L'Inter è molto vicina al terzino classe '83.