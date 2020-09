Mercato Inter, Pedullà:" Ranocchia-Genoa rinviata. Vecino-Napoli: stop"

Eppur si muove. Tra le poche indicazioni che trapelano dalla dirigenza interista in fatto di nomi di calciatori, qualcosa sembra muoversi in merito al mercato dell’Inter.

Dopo l’incontro odierno tra il ds del Genoa, Faggiano, e il procuratore di Ranocchia, Tinti, sembrava che la trattativa per portare il difensore in rossoblù avesse avuto una battuta d’arresto. Alfredo Pedullà, dai canali di Sportitalia, chiarisce lo stato della trattativa.

Secondo l’esperto, infatti, il centrale umbro non sarebbe passato subito al Genoa in vista della partita dell’Inter contro il Benevento per il recupero della prima giornata. La società nerazzurra non vorrebbe trovarsi scoperta in difesa in prossimità di un match importante.

Per quanto riguarda Vecino, lo stesso Pedullà chiarisce come le condizioni dell’Inter nei confronti del Napoli rimangono le stesse: solo prestito con obbligo di riscatto. Per questo la trattativa sembra aver avuto una battuta d'arresto.