(Mercato Inter) Pedullà: Monaco scatenato per due esuberi nerazzurri

Secondo Alfredo Pedullà il Monaco ha intenzione di puntare con grande decisione su Joao Miranda. Dopo i primi contatti di ieri il club avrebbe già presentato la propria offerta di un biennale al centrale brasiliano, che si è preso qualche giorno di riflessione per decidere. Nel frattempo anche il Marsiglia potrebbe inserirsi per dar vita ad un vero derby di mercato tutto transalpino per l'ex capitano della nazionale verdeoro.

Il sito Calciomercato.com informa che i monegaschi avrebbero già presentato un'offerta anche per Joao Mario, uno dei pupilli di mister Jardim. Prestito oneroso di 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 15, un'offerta che l'Inter potrebbe respingere al mittente in considerazione del fatto che il valore a bilancio del portoghese supera ancora i 20 milioni e che ben difficilmente i nerazzurri accetteranno importi da cui scaturiscano minusvalenze.