Mercato Inter, Pandev rivela: "Marotta ha chiamato per avere referenze"

Goran Pandev, ex Inter oggi al Genoa, ha parlato a Haberturk di Eljif Elmas, giovane talento nord-macedone del Fenerbahçe che da tempo è nel mirino dei nerazzurri.

Queste le sue parole: "Marotta mi ha chiesto referenze su Elmas, e ovviamente a me farebbe piacere vederlo vestire la maglia dell'Inter. Oltretutto, penso che negli schemi del nuovo allenatore Antonio Conte si troverebbe bene, il 3-5-2 è il modulo ideale per lui. Ovviamente la scelta dipende da lui e dalla sua famiglia".

Chissà dunque che proprio l'ex protagonista del Triplete non possa aver convinto l'ad nerazzurro ad affondare il colpo. Il Fenerbahce chiede dai 15 ai 20 milioni per il suo cartellino, ma l’Inter vuole trattare per diminuire il prezzo d’acquisto del calciatore classe 1999.