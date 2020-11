Mercato Inter, occasione Maksimovic a zero: pronto un quadriennale

Beppe Marotta e Piero Ausilio starebbero monitorando con attenzione il mercato dei parametri zero per la prossima stagione. Dopo gli arrivi di Stefan De Vrij, Diego Godin nelle passate stagioni, i nerazzurri potrebbero piazzare un altro colpo in difesa a costo zero.

Nel mirino interista ci sarebbe Nikola Maksimovic, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Il serbo non avrebbe ancora trovato l’intesa con il club partenopeo per il rinnovo del contratto e il suo futuro sembrerebbe sempre più lontano da Napoli. Gli azzurri sarebbero pronti a fare un nuovo tentativo nelle prossime settimane e se non si dovesse riuscire a trovare l’accordo entro gennaio , il giocatore sarebbe libero di firmare un pre contratto con un’altra squadra.

I nerazzurri sono seriamente interessati al difensore e sarebbero in attesa di ulteriori sviluppi. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, l’Inter sarebbe pronta ad avviare i contatti con l’entourage e offrire a Maksimovic un contratto quadriennale. L’affare potrebbe essere facilitato dagli ottimi rapporti della dirigenza interista con Ramadani, agente del 28enne.