Mercato Inter, nuovo obiettivo: Marotta punta il gioiello di Serie A

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 18/12/2022

Mercato Inter; occhi puntati su diversi obiettivi. La società nerazzurra nonostante sia impegnata a preparare la stagione in corso, soprattutto dopo la fine dei Mondiali, è già a lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha bisogno di giocatori all’altezza e soprattutto di riserve che possano essere allo stesso livello dei titolari. Su tutti, spunta un nuovo obiettivo in Serie A.

Marotta e Ausilio stanno cercando opportunità di mercato a basso costo in modo tale da risparmiare ma garantirsi comunque un giovane importante e di prospettiva. Tra tutti i nomi, è saltato fuori quello di Josh Doig, esterno scozzese del Verona.

Mercato Inter, occhi su Doig: spunta la valutazione del Verona

Sulle fasce l’Inter cerca nuovi rinforzi. Dumfries ha parecchie offerte e potrebbe essere sacrificato per far cassa, Gosens nonostante stia giocando delle amichevoli di livello alto (come riportato in precedenza) non è ancora sicuro di restare e potrebbe finire in Germania. L’Inter dunque ha messo nel mirino Doig del Verona. L’esterno è capace di ricoprire più ruoli, molto duttile tatticamente (come Darmian, Dimarco e D’Ambrosio) per questo ha stregato l’Inter.

Il classe 2002 ha già messo a referto 2 gol e 2 assist in 9 presenze stagionali. Come riportato da TMW.co, tutto ciò ha fatto lievitare il suo prezzo fino a circa 9 milioni di euro, cifra che però Marotta non vuole spendere. L’Inter può offrire al massimo 8 milioni, ma si parlerà sempre di giugno. Il Verona non lo lascerà partire a gennaio. I nerazzurri dunque tenteranno l’assalto, intanto testa alla ripresa del campionato.