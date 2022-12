Mercato Inter, nuovo colpo in arrivo? Il presidente apre alla cessione

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 17/12/2022

Mercato Inter già entrato nel vivo. I nerazzurri, in attesa di recuperare tutti gli uomini impegnati al Mondiale in Qatar, stanno già alla sessione di mercato invernale. Beppe Marotta e Ausilio vogliono rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in modo tale da rendere la squadra ancor più competitiva in Italia e in Europa.

Tra i tanti obiettivi visionati al Mondiale, da Thuram a Borna Sosa, è spuntato un nuovo nome. L’Inter ha messo nel mirino una delle grandi rivelazioni di Qatar2022, ovvero la stella del Marocco Azzedine Ounahi. Il Numero 8 della sorpresa di questo Mondiale ha incantato tutti con la sua qualità e facilità di corsa e dribbling. Per questo su di lui sarebbero piombate diverse big del calcio europeo.

Mercato Inter, il presidente dell’Angers apre alla cessione

Il presidente dell’Angers, Said Chabane ha confermato l’interesse di diversi club europei sul talento marocchino. Ounahi ha disputato un gran mondiale, finendo al centro di una possibile asta tra diversi club del panorama europeo. Tra i tanti club c’è l’Inter che spera di poterlo portare a Milano andandolo ad affiancare a Brozovic e Barella. Le parole del presidente Chabane fanno ben sperare.

Intervistato ai microfoni di RTLSport, il presidente dell’Angers è intervenuto per chiarire il futuro di Ounahi: “Abbiamo tante offerte per lui, da club grandi e medi. Sono arrivati da tutte le parti: Italia, Spagna, Inghilterra, Francia. Il nostro augurio è trovare un accordo a gennaio, ma anche che possa restare fino a fine stagione”. Insomma, Ounahi ha stregato tutti e l’Inter ci proverà fino alla fine, sperando di poterlo avere già a gennaio, intanto occhio a Lukaku(le novità sulle sue condizioni).