Betis-Inter, Lukaku non ci sarà: cosa filtra da Appiano Gentile

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 17/12/2022

Betis-Inter, una delle tante amichevoli organizzate dai nerazzurri durante la pausa dovuta ai Mondiali in Qatar, andrà in scena oggi alle ore 18. La squadra di Simone Inzaghi prosegue la preparazione in vista della ripresa del campionato ed in attesa degli ultimi giocatori impegnati al Mondiale, il tecnico studia nuove mosse. Infatti oggi potremo vedere Mkhitaryan agire alle spalle di Edin Dzeko (qui tutti i dettagli).

Il bosniaco infatti duetterà con l’armeno. Il trequartista ex Roma è diventato uno dei fedelissimi di Inzaghi e in assenza di Lautaro, ancora al Mondiale e di Correa e Lukaku ancora fermi ai box, agirà da seconda punta. Proprio l’assenza di Lukaku durante questa amichevole è una delle novità dell’ultima ora. Sul belga arrivano novità importanti da Appiano Gentile.

Betis-Inter, Lukaku resta ad Appiano: aggiornamento sulle sue condizioni

Il 2022 è stato un anno particolare per Lukaku. Il gigante belga al Chelsea non è riuscito a dimostrare di saper essere decisivo come con l’Inter e dunque è tornato a Milano. Il ritorno in maglia nerazzurra però è stato travagliato. Troppi infortuni, tante partite saltate e appena 4 presenze nella prima parte di stagione. Anno conclusosi poi nel peggiore dei modi, con la prematura eliminazione del suo Belgio dai Mondiali in Qatar. Insomma, la fortuna non gli ha sorriso.

Ora, tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile, vuole lasciarsi questo anno alle spalle per tornare al meglio alla ripresa del Campionato nel 2023. Come riportato da Tuttosport, Lukaku non partirà per la Spagna e non parteciperà all’amichevole di oggi. Lo staff nerazzurro ha stilato un programma ad hoc per l’attaccante in modo tale da poter facilitare il recupero e la sua messa in condizione. Dunque sia lui che Correa, D’Ambrosio e Onana rimarranno a Milano.