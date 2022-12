Inter, Inzaghi cuce un nuovo ruolo su un elemento ormai indispensabile

di Candido Baldini, pubblicato il: 17/12/2022

Inter, non sempre i guai vengono per nuocere. E’ il caso ad esempio dell’infortunio che qualche mese fa ha colpito Marcelo Brozovic. L’assenza del croato ha portato alla necessità di spostare Hakan Calhanoglu in cabina di regia. Come conseguenza di ciò il ruolo di mezz’ala di qualità è stato affidato a Henrikh Mkhitaryan. E l’armeno ha rappresentato un’autentica sorpresa.

“Ha già avuto un impatto più grande di quanto si immaginava sui destini di questa Inter. Già dai primi allenamenti estivi è sembrato evidente il passo avanti rispetto all’ultimo decadente Arturo Vidal. Gli stessi compagni di reparto, Barella in primis, sono rimasti stupiti dal cervello finissimo dell’armeno, dalla sua capacità di interpretare ogni personaggio del centrocampo, come un attore navigato che passa dalla commedia al dramma risultando sempre credibile” scrive la Gazzetta dello Sport.

Inter, Inzaghi pensa ad un nuovo ruolo per l’armeno

Stando alla rosea l’intenzione di Simone Inzaghi sarebbe quella di cambiare il ruolo del jolly armeno. Il ritorno di Brozovic infatti potrebbe stravolgere i ruoli della mediana. E se il croato tornerà ad essere schierato davanti alla difesa, con il turco più avanzato, Mkhitaryan rischia di essere tagliato fuori. Ma il tecnico non vuole rinunciare alla qualità di un giocatore che si è dimostrato indispensabile. Ecco allora la possibile soluzione, che verrà sperimentata oggi contro il Betis.

L’armeno potrebbe infatti dare una mano ad un reparto che, complici gli infortuni di Lukaku e Correa, è spesso in affanno. “Da adesso, però, potrebbe pure fare uno scatto in avanti e offrire una nuova sponda ad Inzaghi: Micki avanzato alle spalle della punta di turno, così come dovrebbe rivedersi oggi allo stadio “Benito Villamarín”, non è solo una mossa obbligata dagli eventi o uno sfizio da provare in amichevole. È qualcosa di molto di più concreto, una tentazione per il nuovo anno”.