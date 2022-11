Mercato Inter, novità in mediana. Occhi puntati su un ex Milan (CM.COM)

di Diego De Cicco, pubblicato il: 29/11/2022

Mercato Inter, i nerazzurri starebbero puntando un colpo grosso, specialmente per il suo passato.

Secondo quanto riporta il sito web calciomercato.com nel mirino dell’Inter sarebbe finito Franck Kessié. Il giocatore, che è stato uno dei pilastri del Milan che lo scorso anno ha scucito lo scudetto proprio ai nerazzurri, sarebbe da tempo attenzionato dalla squadra mercato di Marotta. Il giocatore africano la scorsa estate si è accasato al Barcellona a parametro zero, ma in Spagna sembra non essersi ambientato. Inoltre l’allenatore dei blaugrana Xavi lo sta utilizzando davvero con il contagocce.

Per CM.com l’operazione sarebbe molto complicata con tempi lunghi ma non impossibile. Sicuramente l’eventuale trasferimento non sarà concluso nella sessione invernale ma eventualmente in quella estiva. L’però non avrebbe fretta e non avrebbe neanche intenzione di mollare il colpo da quello che riporta il sito. Il corteggiamento per l’ivoriano sarebbe iniziato addirittura da quando si trasferì dall’alha un ingaggio monstre, sicuramente non rientrabile nei costi che può permettersi la società di. Marotta e Co. qualora volessero davvero provare il colpo, potrebbero muoversi esclusivamente dopo un’eventuale apertura delalla formula del prestito. Delle evoluzioni sono attese nei prossimi mesi per quello che sarebbe un colpo di mercato importante per la rosa nerazzurra.

