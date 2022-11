Mercato Inter, occhi al Mondiale: un calciatore ha stregato Ausilio (GdS)

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 29/11/2022

Mercato Inter – Un Mondiale da osservare. E’ in corso la rassegna planetaria, fra gol e sorprese. E’ un momento di analisi anche per i club, con la società nerazzurra impegnata a setacciare le migliori occasioni. Dedica un ampio approfondimento a questo tema, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Alcuni nomi sono sul taccuino dell’Inter che, con il diesse Ausilio, ha presenziato in Qatar. Quattro i profili che piacciono. Uno avrebbe letteralmente stregato il dirigente nerazzurro.

Mercato Inter, dal Mondiale nuove idee. Un argentino ha sorpreso

“Alexis Mac Allister, centrocampista argentino del Brighton, ha stregato l’uomo mercato dell’Inter per qualità e intelligenza tattica. Mac Allister è il più classico esempio di centrocampista box to box – per dirla all’inglese -, ossia uno capace di garantire solidità ed equilibrio a tutto campo: bravo in interdizione, bravissimo nell’impostazione”. Una pista inedita, e che fin qui non era mai emersa. Gioca in Premier. Il quotidiano rimarca: “Trattativa difficile, ma l’Inter resta vigile”.

E gli altri nomi? A Musah e, naturalmente, Marcus Thuram, si aggiunge un centrocampista degli Stati Uniti che è piaciuto non poco: Tyler Adams, capitano della selezione a stelle e strisce, e cervello del Leeds. Difficile strapparlo agli inglesi (che, a loro volta, lo hanno da poco prelevato dal Lipsia), ma l’Inter vuole iscriversi alla corsa.