Mercato Inter, non solo Luiz Felipe: dalla Lazio Marotta ne punta un altro

Il mercato dell'Inter non si arresta nemmeno durante la corsa per la seconda stella.

L'obiettivo dei nerazzurri nell'immediato è quello di conquistare, appunto, lo scudetto n°20 in modo tale da continuare la scia di trionfi partita con lo scudetto vinto la scorsa stagione e con il successo in Supercoppa Italiana contro gli storici rivali della Juventus avvenuto poche settimane fa. Per fare in modo che il progetto possa tenere alto il livello di ambizione, i dirigenti di Via della Liberazione sono al lavoro per fare un vero e proprio restyling del reparto arretrato.

Stefan De Vrij, arrivato a parametro zero nell'estate del 2018, non dà più le garanzie di una volta e per questo motivo l'Inter valuterà ogni offerta che perverrà per l'olandese. Dal canto proprio il duo formato dal DS Piero Ausilio e dall'AD Giuseppe Marotta hanno una lista di nomi che comprende sia investimenti coraggiosi, sia possibili colpi low cost. Il preferito resta Gleison Bremer del Torino, vera e propria rivelazione di questo campionato ma con una valutazione di mercato che si avvicina ai 40 milioni di euro.

Successivamente troviamo Luiz Felipe, di proprietà della Lazio e con un contratto in scadenza al prossimo 30 giugno che non ha ancora rinnovato. Il brasiliano è un vero e proprio pallino del tecnico interista Simone Inzaghi che lo riallenerebbe più che volentieri, ma occhio anche alla situazione di Francesco Acerbi. L'altro centrale di difesa dei capitolini ha un contratto in scadenza nel 2025 ma anche un rapporto con la tifoseria praticamente ai minimi storici. Beppe Marotta, stando a quanto riferito da Sportmediaset, potrebbe anche pensare di farci un pensierino.