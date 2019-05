Mercato Inter, niente da fare per il centrocampista: affare impossibile

Inizia a prendere forma il futuro di Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista francese, attualmente in prestito al Milan, con ogni probabilità non verrà riscattato dai rossoneri.

Il motivo, sarebbe legato principalmente alla Champions League: qualora il club di Via Aldo Rossi non dovesse qualificarsi per la massima competizione europea infatti, sborsare i 35 milioni pattuiti col Chelsea per il riscatto sarebbe molto complicato.

Da escludere la pista Bakayoko per l’#inter. — Alfio Musmarra (@IlMusmy) 23 maggio 2019

Inoltre, le ultime diatribe avute col tecnico Gennaro Gattuso hanno messo i rossoneri nelle condizioni di decidere di non riscattare un giocatore con evidenti lacune comportamentali. Il classe '94 è stato accostato anche all'Inter, ma secondo Alfio Musmarra, tale pista sarebbe da escludere.