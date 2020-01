Mercato Inter, nerazzurri scatenati: Giroud ad un passo. Vidal e Eriksen...

L'Inter è attiva in questa sessione di mercato. Marotta e la dirigenza nerazzurra lavorano per rinforzare la squadra guidata da Conte. Di Marzio ha aggiornato le trattative che vedono i nerazzurri protagonisti.

Partendo da Giroud, con l'attaccante francese ad un passo dall'Inter. Distanza ridotta tra i nerazzurri e il Chelsea, differenza di un solo milione. In settimana il centravanti sarà dell'Inter.

Passando a Eriksen, con Marotta che ha presentato un'offerta importante per il centrocampista danese. L'Inter fa sul serio per il fuoriclasse del Tottenham. Infine Vidal: molto dipenderà dalla situazione intorno a Valverde. Se il tecnico verrà esonerato, difficilmente Vidal arriverà a Milano, in caso contrario, il centrocampista cileno potrebbe tornare nuovamente a lavorare con Conte.