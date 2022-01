Mercato Inter, Marotta valuta due nuove opzioni per la fascia sinistra

Mercato Inter: i Campioni d'Italia cercano un vice-Perisic.

La squadra di Simone Inzaghi continua a viaggiare a gonfie vele in campionato. Dopo la vittoria in Supercoppa e in Coppa Italia, è arrivata l'ennesima vittoria in rimonta e all'ultimo minuto, contro il Venezia. L'Inter, ormai specializzata in rimonte, si è dimostrata squadra capace di non mollare mai. Nelle ultime uscite i nerazzurri hanno perso brillantezza a causa del calendario fitto d'impegni ma comunque hanno mantenuto risultati importanti, riuscendo a restare in vetta in Serie A. La società è già a lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa per permettere all'Inter di dominare in Italia e fare grandi cose in Europa. Uno dei temi caldi in casa Inter è il vice-Perisic.

Inzaghi da tempo, ha chiesto un'alternativa di valore sulla fascia sinistra. Marotta e Ausilio hanno messo nel mirino diversi giocatori. I nomi principali, che circolano da mesi in casa Inter sono quelli di Kostic dell'Eintracht e Bensebaini del Moenchengladbach. Ma per arrivare ad uno dei due esterni provenienti dalla Bundesliga, non è così semplice viste le richieste elevate dei club. Dunque come svelato dalla Gazzetta dello Sport, Ausilio e Marotta si stanno concentrando su tre nomi in particolare per la fascia sinistra. Il primo è Bensebaini, ancora nel mirino dell'Inter per gennaio, gli altri due invece sono due nuove opzioni: Angelino del Lipsia e Castagne del Leicester.

Due nuove piste che però al momento non hanno nulla di concreto, semplici sondaggi da parte della società che li reputa valide alternative per la fascia sinistra e soprattutto compatibili con il gioco di Simone Inzaghi. Il tecnico intanto si concentra sul campo e soprattutto si gode l'ottimo momento della squadra (qui le ultimissime).