Mercato Inter, Marotta ha provato lo scippo ai danni della Juventus

L'Inter è impegnata per poter rinforzare il proprio organico in vista della prossima stagione con il suo nuovo allenatore Simone Inzaghi. Secondo l'indiscrezione riportata da parte del Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri avrebbero sondato anche uno degli obbiettivi di mercato della Juventus, protagonista all'Europeo.

Si tratta di Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo classe 1998, vicinissimo a passare alla squadra bianconera. Marotta è un grande estimatore del ragazzo e ne ha parlato nei discorsi avuti con l'ad della squadra emiliana, ma intuiiti i costi dell'operazione ha abbandonato la pista.

Un'occasione persa, ma logica per tenere i conti in ordine. Intanto la dirigenza nerazzurra si concentra sulle uscite e sulla situazione Nahitan Nandez che è sempre in divenire.