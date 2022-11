Mercato Inter, Marotta e Ausilio a caccia di un esterno: tre nomi in lista

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 19/11/2022

Mercato Inter già iniziato. I nerazzurri, durante la pausa dei Mondiali in Qatar ricaricheranno le pile e faranno un mini ritiro a Malta con diverse amichevoli in programma. In tutto ciò la società è già a lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi, soprattutto in vista della seconda parte di stagione.

L’Inter dovrà ripartire al meglio in campionato per rimontare e ribaltare la situazione visti i tanti punti persi in stagione. Mentre servirà la migliore Inter possibile per proseguire in cammino in Champions League vista la sfida agli ottavi di finale contro il Porto, squadra da non sottovalutare.

Mercato Inter, i nerazzurri a caccia di un esterno: tre nomi in lista

La pausa Mondiale servirà a Marotta e Ausilio per ammirare da vicino gli esterni che la società ha messo nel mirino. Occhi puntati su tre nomi in particolare. Con la possibile partenza di Robin Gosens, l’Inter sta già pensando al possibile sostituto. Come riportato da Tuttosport, il nome in cima alla lista è quello di Borna Sosa, esterno croato dello Stoccarda. Il secondo indiziato sulla fascia è Robinson del Fulham, prospetto del calcio mondiale.

Molto più che idee che potrebbero concretizzarsi. Se tutto dovesse complicarsi spunta l’idea low cost Dario Lazovic, esterno della Serbia e del Verona. Insomma, società pronta a rinforzare le fasce in vista di una seconda parte di stagione rovente. Ulteriore conferma arriva dal possibile rinnovo di contratto di Darmian, come riportato in precedenza sul nostro sito. Segnali importanti dalla società pronta a rinforzare la squadra.