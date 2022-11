Inter, rinnovo in vista per il difensore: Marotta a lavoro per l’accordo

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 19/11/2022

Inter impegnata nonostante il Mondiale. La pausa dei Mondiali in Qatar permetterà alla squadra di Simone Inzaghi di ricaricare le pile in vista della seconda parte di stagione che inizierà a Gennaio. L’Inter dopo una prima parte di stagione sottotono, ha chiuso il 2022 con diversi risultati utili consecutivi e con la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Mentre alcuni giocatori nerazzurri sono impegnati al Mondiale, la società sta lavorando in vista della prossima sessione di mercato e soprattutto per portare a casa alcuni rinnovi. Marotta e Ausilio sono pronti a regalare una rosa ulteriormente rinforzata al tecnico, per concludere al meglio la stagione e vincere nuovi titoli.

Inter, rinnovo per il difensore: novità da Milano

Novità in casa Inter per quanto riguarda il discorso rinnovo del contratto. La situazione Dumfries non è molto stabile. Il futuro dell’olandese potrebbe essere lontano da Milano a fine stagione, motivo per cui la società sta lavorando al rinnovo di Matteo Darmian. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex United è uno dei fedelissimi di Inzaghi soprattutto per la capacità di poter giocare su entrambe le fasce, per questo i nerazzurri starebbero lavorando per prolungare il contratto.

Dunque fiducia a Darmian mentre Gosens potrebbe finire in Germania tramite uno scambio con il Bayer Leverkusen (qui i dettagli sul possibile trasferimento). L’esterno tedesco, da quando è arrivato da Bergamo, non è mai tornato ai livelli ammirati alla Dea, costringendo la società nerazzurra a guardarsi intorno. Discorsi di mercato che continueranno nei prossimi mesi, anche durante il Mondiale.