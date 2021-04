Mercato Inter: Kolarov piace, e non solo in Italia. Duello turco per lui

Stagione sicuramente poco brillante per Aleksandar Kolarov. Al momento il giocatore serbo non avrebbe convinto la dirigenza nerazzurra, intenzionata a non rinnovargli il contratto che lo lega all'Inter fino al 30 giugno.

Ma su di lui ci sarebbero comunque squadre interessate ad averlo per la prossima stagione. Infatti il terzino nerazzurro sarebbe stato sondato da alcuni club italiani. Tra questi spiccano i nomi di Atalanta, Sampdoria e Bologna. Quest'ultima sembrerebbe davvero intenzionata a portare in rosa l'ex Roma e Manchester City.

Ma Kolarov non piace solo Italia. Secondo quanto riportato dal media turco 61saat.com, Galatasaray e Trabzonspor sarebbero seriamente propense a offrire un contratto a Kolarov.