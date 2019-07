Mercato Inter, ipotesi nuovo colpo: la situazione. Occhio al Manchester Utd

La priorità di Antonio Conte è sistemare il reparto offensivo. Prima l'attacco, poi, se ci sarà modo, il colpo a centrocampo. Così si legge nell'edizione online del Corriere della Sera. E il nome a centrocampo è quello di Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista della Lazio è in uscita, come dichiarato dal presidente Claudio Lotito. La richiesta del club è inferiore rispetto ad un anno fa. Sul giocatore c'è anche il Manchester United, nel caso in cui Pogba venga ceduto al Real Madrid.

Prima di provare il colpo a centrocampo, l'Inter dovrà sistemare l'attacco. Romelu Lukaku e Edin Dzeko sono gli obiettivi dei nerazzurri. Non solo questo, ma sarà importante riuscire a cedere gli esuberi, per poter puntare con forza a Milinkovic-Savic.