Mercato Inter, insidia di due società per Maksimovic

Secondo quanto riporta il portale ForzaRoma.info, la società giallorossa sarebbe una concorrente per l'Inter per rilevare, a parametro zero, il difensore del Napoli, Nikola Maksimovic.

Ci sarebbe già stato un incontro tra l'agente e il ds della Roma, Tiago Pinto che, dal suo canto, potrebbe usare la carta Maurizio Sarri per convincere il giocatore, visto che il tecnico potrebbe prendere il posto di Fonseca.

Tra le pretendenti, ci sarebbe anche l'Everton di Carlo Ancelotti, che ha avuto il difensore proprio durante la sue esperienza al Napoli.