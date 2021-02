Mercato Inter, in bilico il riscatto di Lazaro da parte del Monchengladbach

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Valentino Lazaro, esterno austriaco del Borussia Monchengladbach, ma in prestito dall'Inter, è ancora in bilico in merito alla sua permanenza in Germania.

Anche se l'ex nerazzurro sta giocando una buona stagione con i tedeschi, il suo potrebbe essere solo un passaggio permanente. Infatti, le carte in tavola, potrebbero essere cambiate dal momento che il Borussia Monchengladbach cambierà allenatore visto che Marco Rose andrà al Dortmund.

La pista per il riscatto a 13,8 milioni è ancora viva, ma l'addio di Marco Rose potrebbe non bastare a Lazaro per la sua permanenza in Germania.