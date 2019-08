Mercato Inter, il Nizza lavora al ritorno di Dalbert: la formula

Dalbert potrebbe tornare in Francia. Il Nizza sta lavorando per riportare in Ligue 1 il difensore. La formula che il club francese vuole usare

Dalbert verso la Francia. Un ritorno a casa per il difensore brasiliano, con il Nizza che sta lavorando per abbracciare nuovamente il giocatore. Il club transalpino vorrebbe il laterale con questa formula: prestito con diritto di riscatto. Notizia riportata da Nicolò Schira de 'La Gazzetta dello Sport'. Questo il suo tweet: "Il Nizza lavora al ritorno di Dalbert in prestito con diritto di riscatto dall'Inter". In caso di addio del giocatore nerazzurro, l'Inter potrebbe portare a Milano Biraghi, esterno sinistro della Fiorentina. I due club sono al lavoro.