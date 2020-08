Mercato Inter, il Crotone tenta il doppio colpo Agoumè-Esposito

Non solo mercato in entrata, la dirigenza nerazzurra sarebbe anche al lavoro per piazzare alcuni esuberi presenti in rosa. Tra questi ci sarebbero anche i due giovani Lucien Agoumè e Sebastiano Esposito.

L’intenzione dei nerazzurri sarebbe quella di mandarli in prestito per farli giocare con continuità e completare il loro percorso di crescita. Sulle loro tracce ci sarebbe anche il neo promosso Crotone, a caccia di rinforzi di qualità in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo del club pitagorico Giuseppe Ursino, nel corso di un’intervista a Radio Music Television ha confermato l'interesse per i due giovani talenti nerazzurri, ecco di seguito riportate le sue parole:

“Esposito e Agoumè? Noi dobbiamo prima fare un’intelaiatura della squadra, lì da noi pochissimi hanno giocato in serie A, quindi se vogliamo salvarci dobbiamo prendere 3-4 elementi bravi, perché sono fatto così: non mi interessa se i giocatori siano giovani o grandi, l’essenziale è che siano bravi. Intorno all’intelaiatura della squadra i giovani ci vogliono, li abbiamo già individuati, qualcuno di quelli nominati sicuramente ci può stare, possiamo cercare di prenderli, ma una cosa da fare è la intelaiatura della squadra che è molto importante".