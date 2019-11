Mercato Inter, i nerazzurri sono pronti a pescare il "Lautaro bis"

L'Inter continua la ricerca di talenti sudamericani, dopo l'exploit definitivo di Lautaro Martinez, che in breve tempo si è preso il posto da titolare con i nerazzurri ed è esploso anche con la nazionale Argentina.

Il club di Viale della Liberazione è pronto ad affondare un altro colpo. Il nome nuovo è Matias Godoy, centravanti argentino classe 2002 attualmente in forza all'Atletico Rafaela. Il giocatore, reduce dall'eliminazione dal Mondiale Under 17 con il Paraguay, si è comunque messo in mostra, con tre gol in quattro partite.

Gli scout nerazzurri seguono da tempo i suoi progressi. Sull'attaccante di Santa Fe ci sono anche Chelsea e Milan. Godoy ha finora collezionato 5 presenze e un goal in seconda divisione argentina e ha già conquistato il premio di migliore attaccante al Sudamericano Under 17.