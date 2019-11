Mercato Inter - I nerazzurri seguono il talento brasiliano, due gli ostacoli

Reinier, gioiellino del Flamengo, sarebbe sempre accostato all'Inter: il talento brasiliano avrebbe attirato l'attenzione del club targato Suning che però momentaneamente non sembrerebbe intenzionato a sferrare un'offensiva concreta per strappare il calciatore al club carioca.



Due gli ostacoli per i nerazzurri: in questo momento ci sarebbe una vera e propria corsa all'offerta con l'Atletico Madrid di Cerezo momentaneamente in pole rispetto agli altri club. Il secondo sarebbe la clausola: 70 milioni, con il contratto del giocatore esteso fino al 2024.



Al momento non c'è una vera trattativa, ma il congiunto capitanato da Zhang monitora la pista sudamericana dati anche i rapporti ottimi col Flamengo dopo l'operazione Gabigol. A riportarlo è Fabrizio Romano su Calciomercato.com.