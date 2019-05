Mercato Inter, i nerazzurri hanno deciso il giocatore da regalare a Conte

Arrivano nuovi indizi che testimoniano lo stato avanzato dell'interesse dell'Inter per Federico Chiesa. L'esterno della Fiorentina, che piace all'Inter da tempi non sospetti, potrebbe essere il regalo perfetto per Antonio Conte.

Ne è sicuro Niccolò Ceccarini, famoso esperto di calciomercato che nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb ha spiegato cosa bisognerà attendere prima di sferrare l'attacco decisivo. Queste le sue parole:

“La valutazione è di 80 milioni ma c’e la forte concorrenza dell’Inter che vuole regalare a Conte subito un grande acquisto. Appena finito il campionato la Fiorentina e il giocatore si vedranno per fare un punto della situazione, poi verranno prese le decisioni”.