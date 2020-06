Mercato Inter, Gabriel Jesus il preferito per il dopo Lautaro: fissato il prezzo

Il club nerazzurro starebbe lavorando sotto banco per non farsi trovare impreparato alla possibile cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. La trattativa tra le parti sarebbe al momento bloccata, poiché i nerazzurri non sembrerebbero disposti ad abbassare la propria richiesta da 111 milioni di euro. Se i due club non dovessero trovare l'intesa entro il prossimo 7 luglio, l'affare potrebbe sfumare definitivamente.

L’ultimo nome accostato ai nerazzurri per il possibile dopo Lautaro è quello di Gabriel Jesus del Manchester City. Il 23enne si sta confermando anche in questa stagione come uno dei migliori giocatori dei citizens, finora ha realizzato 18 reti in 40 presenze complessive. Il brasiliano è uno dei pupilli di Pep Guardiola che avrebbe richiesto alla società di blindarlo.

Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, i nerazzurri sarebbero seriamente interessati al giocatore ed avrebbero fatto un sondaggio alla dirigenza del Manchester City. I citizens non sembrerebbero disposti a cedere il talento brasiliano ed avrebbero fissato il prezzo del suo cartellino a 63 milioni di euro.