Mercato Inter, Esposito rientra dal prestito alla SPAL: pronto per una nuova avventura

Sebastiano Esposito è pronto a fare il suo rientro all'Inter, alla SPAL non ha trovato la giusta continuità e dunque verrà ceduto nuovamente in prestito, sempre in Serie B.

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il Venezia è sempre più vicino a ingaggiare, in prestito, il talento nerazzurro. I contatti sono continui e nelle prossime 24h si dovrebbe concretizzare il suo passaggio in arancioneroverde.