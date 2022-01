Mercato Inter, ecco il primo acquisto: oggi le visite mediche

Mercato Inter, oggi si chiude per il primo colpo nerazzurro del 2022: arrivano importanti novità dalla Francia sul futuro della porta nerazzurra a partire dalla prossima stagione.

Come già anticipato nelle scorse settimane sarà Andrè Onana l’erede di Samir Handanovic. Il camerunese, in scadenza di contratto a giugno con l’Ajax, ha trovato l’intesa definitiva con l’Inter e firmerà presto il nuovo contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 30 giugno del 2027.

Secondo quanto riportato dai francesi di RMC Sport, Onana ha ottenuto il via libera dall’Ajax e dalla federazione camerunese per recarsi già in giornata a Milano in modo da sostenere le visite mediche di rito con l’Inter. Una volta concluse le visite tornerà in ritiro per continuare il lavoro di preparazione con la propria nazionale in vista della Coppa d’Africa. I prossimi 6 mesi saranno ancora con la maglia dei lancieri per poi diventare ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro a partire dal prossimo luglio. Altro colpaccio a zero, dopo l'arrivo di Hakan Calhanoglu la scorsa estate, firmato da Beppe Marotta.