Mercato Inter, duello col Napoli per il difensore brasiliano

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 03/12/2022

Mercato Inter già entrato nel vivo. La società nerazzurra, nonostante la pausa dovuta al Mondiale in Qatar, sta già pensando al futuro. Simone Inzaghi avrà bisogno di una rosa ancora più profonda e forte per tornare a vincere lo Scudetto e soprattutto per essere tra le prime squadre d’Europa.

Sono tanti i nomi in orbita Inter nell’ultimo periodo e soprattutto sono tanti i nomi in uscita da Milano. Uno su tutti De Vrij, in scadenza di contratto e soprattutto non più decisivo come una volta. Nell’ultima stagione ha vissuto alti e bassi particolari, che lo hanno portato a non essere più incedibile.

Mercato Inter, occhi su Becao dell’Udinese

Uno degli obiettivi per sostituire De Vrij in casa Inter è il brasiliano Becao. Il difensore dell’Udinese sta dimostrando di essere tra i centrali più affidabili e in forma del nostro campionato e ha attirato su di se l’attenzione di diversi top club. Su tutti, l’interesse di Inter e Napoli. Tra partenopei e nerazzurri potrebbe accendersi un vero e proprio duello, soprattutto vista la possibilità di perdere Kim Min-Jae per gli azzurri.

Infatti a causa di una clausola nel suo contratto, il coreano potrebbe lasciare subito Napoli e perciò il club azzurro avrebbe messo gli occhi su Becao, obiettivo nerazzurro. Marotta ha individuato da tempo il brasiliano come sostituto ideale di De Vrij, ma come svelato dal Corriere dello Sport, per il centrale dell’Udinese c’è la fila. Intanto l’Inter è concentrata sul ritiro di Malta, dove non ci saranno due difensori (i nomi).