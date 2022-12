Inter, nuovi stop per Inzaghi: due difensori non partiranno per Malta

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 03/12/2022

Inter concentrata su quella che sarà la seconda parte di stagione dopo il mondiale in Qatar. I nerazzurri, reduci da un 2022 altalenante dove in campionato sono lontani dalla vetta, devono ripartire al meglio e tenere la concentrazione alta nonostante i tantissimi assenti a causa della Coppa del Mondo.

I nerazzurri stanno organizzando diverse amichevoli in modo tale da mantenere la forma fisica al top dei giocatori rimasti a Milano. Nei prossimi giorni la squadra partirà per un mini ritiro a Malta dove dovrà disputare due amichevoli contro Gazra United e Salisburgo.

Inter, verso Malta: in quattro non partiranno per il ritiro

Come riportato dal Corriere dello Sport, il programma nerazzurro per Malta è chiaro. Oggi doppio allenamento, mentre domani dopo il lavoro mattutino, ci sarà la partenza per Malta. Doppia amichevole in ritiro che permetterà agli uomini di Inzaghi di poter restare in forma e concentrati sulla seconda parte di stagione. C’è però qualche problema dall’infermeria per il tecnico. Infatti non ci saranno quattro giocatori, che al momento sono fermi ai box.

Come riportato dal quotidiano italiano, sia Darmian che D’Ambrosio non ci saranno. Entrambi hanno lavorato a parte e non partiranno per Malta a causa di qualche problema fisico. Così come il giovane Zanotti che ha rimediato uno stiramento con l’Under20. Mentre per quanto riguarda Correa settimana prossima potrebbe rientrare, dunque anche lui potrebbe saltare il ritiro di Malta, dopo aver saltato il Mondiale con la sua argentina. Intanto dal mercato spuntano due nomi interessanti per il dopo Handanovic, in modo da affiancare ad Onana un portiere di livello internazionale (qui i dettagli).