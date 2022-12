Inter, Handanovic verso l’addio? Due nomi a zero per il vice Onana (Sky)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 03/12/2022

Mercato Inter, Samir Handanovic potrebbe lasciare i nerazzurri al termine di questa stagione. Lo sloveno è in scadenza di contratto e ha ormai perso il posto da titolare a discapito di Andre Onana.

Come riportato da Sky Sport, Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero già al lavoro per trovare un nuovo ‘numero 12’ per la prossima estate e starebbero puntando specialmente sui parametri zero.

Mercato Inter, è sfida a due tra Sommer e Bayindir: i dettagli

I nomi nel mirino sarebbero principalmente due, ovvero Yann Sommer e Altay Bayindir. Profili diversi per carta di identità, sottolinea l’emittente, accumunati dalla scadenza di contratto a fine stagione.

Il primo è impegnato attualmente ai mondiali con la nazionale Svizzera e dopo ben 8 anni al Borussia M’Gladbach sembrerebbe intenzionato a provare una nuova esperienza. Bayindir invece è un classe 1998 turco, dieci anni più giovane dello svizzero, ed è il capitano del Fenerbache.