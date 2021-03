Mercato Inter, Dimarco verrà riscattato dal Verona. Resterà in gialloblù?

Secondo quanto riportato dal Corriere di Verona, l'Hellas sarebbe pronta ad esercitare il riscatto, previsto dagli accordi con l'Inter, dell'esterno italiano classe1997, Federico Dimarco.

Il giocatore, autore, quest'anno di una grandissima stagione in maglia gialloblù, fornendo gol e assist, era stato ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni e un ulteriore controriscatto in favore dell'Inter.

Bisognerà vedere se, dopo il riscatto dei veneti, i nerazzurri eserciteranno la loro opzione o lasceranno il calciatore al Verona.