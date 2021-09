Mercato Inter, Di Marzio svela un colpo a zero già bloccato

L'Inter del futuro inizia a prendere forma, nonostante la stagione 2021-2022 sia appena cominciata. Per gettare le basi per un progetto a medio-lungo termine, in Via della Liberazione sono al lavoro per ricercare il profilo perfetto che un domani dovrà ereditare la maglia n°1 attualmente di proprietà di Samir Handanovic.

Lo sloveno difende la porta interista ormai da anni, ma le 37 candeline spente lo scorso 14 luglio fanno di lui uno da rimpiazzare quanto prima. Ed è così che entra in scena nuovamente il nome di Andrè Onana, portiere camerunense attualmente di proprietà dell'Ajax e che già da gennaio sarà libero di accordarsi con chi riterrà più opportuno per un trasferimento in estate a parametro zero.

Il classe 1996 ha fatto sapere ai Lancieri che non ha intenzione di prolungare il proprio contratto in scadenza a giugno 2022 già da tempo, con l'Inter che si è mossa in anticipo proprio per anticipare la concorrenza e assicurarselo la prossima estate senza sborsare denaro per il cartellino. A confermare ciò, ci ha pensato Gianluca Di Marzio sul proprio account Twitter. Secondo il giornalista di Sky infatti, i nerazzurri hanno bloccato Onana da tempo e che ciò verrà reso noto al momento opportuno. A riguardo, seguiranno ulteriori aggiornamenti.