Mercato Inter, Di Marzio: "I nerazzurri sono in contatto con gli agenti"

Un mercato difficile, senza soldi, che sarà fatto di occasioni e scambi. Questo è il quadro che si prospetta in questa sessione di mercato. L'Inter potrebbe riportare in Italia un ex nerazzurro: Eder.

E' la notizia della serata, riportata poco fa da Gianluca Di Marzio. Il club nerazzurro sta parlando con gli agenti del giocatore. Eder, protagonista in Cina nella storica vittoria del campionato con il Jiangsu Suning, potrebbe vestire nuovamente la maglia dell'Inter.