Mercato Inter, dalla Spagna: Sensi pedina di scambio per un centrocampista

L’Inter starebbe già pensando a come rinforzarsi per la prossima stagione. Salvo stravolgimenti, i nerazzurri non potrebbero permettersi di fare investimenti importanti e per questo motivo starebbero già valutando alcune opportunità.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo fichajes.net, i nerazzurri sarebbero pronti ad inserirsi nella corsa a Nabil Fekir del Betis Siviglia. Il classe ‘93 dovrebbe essere ceduto a fine stagione per motivi di bilancio e il club andaluso avrebbe già fissato il prezzo sui 30/35 milioni di euro.

Sulle tracce del francese ci sarebbero alcuni club di Liga, tra cui Atletico e Real Madrid, ma attenzione anche all’interesse dei nerazzurri. Stando a quanto riferisce il sito iberico, l’Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Stefano Sensi, che anche a causa dei continui problemi fisici non sta riuscendo a trovare spazio in questa stagione. L'idea del club meneghino sarebbe quella di imbastire uno scambio quasi alla pari, dato che i due giocatori hanno delle valutazioni simili.