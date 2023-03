Mercato Inter, dalla Spagna: novità su un obiettivo a centrocampo

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 05/03/2023

Mercato Inter già attivo e pronto a colpi di scena. La squadra allenata da Simone Inzaghi continua la marcia per un posto in Champions League in questa stagione. I nerazzurri nonostante prestazioni altalenanti si ritrovano sul podio, dietro ad un Napoli ormai irraggiungibile.

Il sogno Scudetto è ormai sfumato ma la prossima stagione i nerazzurri proveranno fortemente a riportare il titolo a Milano sponda interista. Per farlo però il tecnico avrà bisogno di ulteriori rinforzi.

Mercato Inter, Kessiè resta al Barça? Le ultimissime

Nella prossima stagione potrebbero esserci diverse sorprese. Tanti addii pesanti tra cui Brozovic oltre a Skriniar. Il centrocampista croato infatti potrebbe lasciare Milano per fare esperienza altrove. Su di lui c’è il forte interesse del Barcellona e infatti da tempo si parlava di un possibile scambio con Kessiè, poi però sfumato.

Il centrocampista ivoriano però, secondo le ultimissime potrebbe restare a Barcellona. Infatti come riportato da Sport, il club catalano non ha alcuna intenzione di privarsi dell’ex Milan. Lo stesso Xavi ha dichiarato che Kessiè sta finalmente entrando in fiducia. Dunque si complica la pista che porta all’ivoriano, per questo la società nerazzurra potrebbe a sorpresa virare su un ex Juventus (qui i dettagli).