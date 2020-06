Mercato Inter, dalla Russia sicuri: Joao Mario resterà alla Lokomotiv Mosca

Dopo aver ceduto Mauro Icardi l'Inter spera di incassare un succoso tesoretto dalla cessione di Joao Mario. Il centrocampista portoghese ormai non rientra più nei piani nerazzurri, dopo un'annata alquanto burrascosa sotto la guida di Luciano Spalletti. Joao Mario era finito nel mirino dei tifosi, con la sua cessione in prestito alla Lokomotiv Mosca che ha sollevato parzialmente il club targato Suning di un peso. Adesso il mondo nerazzurro spera nel riscatto da parte della squadra russa, con la stampa che sembrerebbe sicura della permanenza del giocatore sotto il Cremlino.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal sito metaratings.ru, la Lokomotiv avrebbe raggiunto un accordo totale con l'Inter per prolungare la permanenza dell'ormai esubero di Appiano Gentile. Le dichiarazioni del presidente Anatoly Mescheriakov però riducono al lumicino le possibilità d'acquisto a titolo definitivo del calciatore lusitano, con il patron del club che ha dichiarato difficile il raggiungimento di un accordo in merito al riscatto fissato sui 18 milioni data anche la presenza di Krychowiak nella rosa allenata da Semin.



Nonostante questo da Mosca viene rilanciata la notizia: Joao Mario rimarrà alla Lokomotiv ma solo fino al termine della stagione. Il futuro però resterebbe un punto interrogativo: qualora non si dovesse successivamente raggiungere un'intesa tra le due dirigenze il giocatore farebbe ritorno a Milano. L'Inter spera di monetizzare dalla sua partenza, nel frattempo dalla Russia i rumours si infittiscono.