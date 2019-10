Mercato Inter - Contatto tra il giocatore e i nerazzurri

Zlatan Ibrahimovic in nerazzurro è più che un'idea. L'operazione, condotta da Mino Raiola, sarebbe già avviata. Secondo le indiscrezioni riportate dall'edizione odierna de "Il Giornale" il famoso agente avrebbe proposto il profilo del centravanti svedese al congiunto Suning, con i contatti già ben impostati.



L'Inter valuta l'affare considerato il ko di Alexis Sanchez e le qualità di Ibra. Il suo arrivo però oscurerebbe la posizione di Lukaku, arrivato per una cifra astronomica alla corte di Antonio Conte.



Nelle prossime settimane se non giorni sono attese novità su un affare che avrebbe del clamoroso, con il giocatore attualmente ai Los Angeles Galaxy che medita su un ipotetico ritorno nel Belpaese.