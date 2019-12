Mercato Inter, con i soldi della cessione di Gabigol in arrivo 2 colpi

A gennaio Gabigol dovrebbe lasciare l'Inter a titolo definitivo. I nerazzurri stanno trattando con il Flamengo, club con il quale l'attaccante sta giocando in prestito e con il quale ha da poco vinto la Coppa Libertadores.

La cifra si dovrebbe aggirare, secondo Tuttosport, sui 22 milioni di euro. L'ostacolo potrebbe essere rappresentato dalle intenzioni del giocatore, che vorrebbe ottenere un ingaggio più alto.

Incassati quei soldi Marotta potrebbe partire all'assalto di De Paul, mentre il discorso legato a Kulusevski è posticipato all'estate. L'intenzione del club inoltre sarebbe quella di mettere in piedi con il Barcellona un discorso per provare a strappare in prestito Vidal a gennaio.

Non sarà certamente facile, ma potrebbe essere decisiva la volontà del giocatore, intenzionato a cambiare aria visto lo scarso utilizzo.