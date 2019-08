Mercato Inter, ci siamo: nuova cessione in casa nerazzurra. I dettagli

Dalbert si prepara al rientro in Francia. Confermato il suo trasferimento al Nizza, con il club francese che riprende il calciatore brasiliano. Nella giornata odierna, gli agenti di Dalbert sono stati presso la sede dell'Inter.

Notizia riportata da Nicolò Schira de 'La Gazzetta dello Sport'. Questo il suo tweet: "Tutto confermato! Ultimi dettagli da sistemare e poi sarà via libera per il ritorno di Dalbert al Nice. Oggi i suoi agenti hanno incontrato l’Inter per definire l’operazione. Prestito con diritto di riscatto a 12 milioni."

Con l'addio del terzino sinistro, l'Inter dovrebbe chiudere con la Fiorentina per l'arrivo a Milano di Cristiano Biraghi. Il giocatore ha già accettato il trasferimento, i due club stanno cercando di trovare l'accordo definitivo.