Mercato Inter, cambia la situazione intorno a Marcus Thuram.

L'attaccante francese di proprietà del Borussia Monchengladbach, nel corso della scorsa sessione di mercato, era stato molto vicino a trasferirsi in nerazzurro per la cifra di 25 milioni di euro, ma l'infortunio subito che lo ha tenuto fuori per due mesi, ha fatto saltare tutto facendo in modo che, il giocatore, restasse in Germania. Di fatto, la situazione dell'attaccante, è completamente cambiata, visto che non gode più della stima dell'allenatore e che spesso e volentieri resta fuori dall'undici titolare.

Una situazione che costringe la società che il giocatore a fare delle riflessioni, ma secondo quanto riportato dalla Bild, in questo momento su di lui non ci sono movimenti. Non solo, ma anche il Borussia Monchengladbach non può più ambire a ricevere la cifra che questa estate aveva offerto l'Inter, pertanto si cercherà di venderlo alla cifra più alta possibile già in questa finestra invernala o più probabilmente a giugno. Vedremo quello che succedere intorno all'attaccante francese.

Vedremo anche se l'Inter sarà pronta a ritornare alla carica su di lui. Ma in questo momento le priorità sembrano essere altre, con il ruolo di centravanti come primo ruolo da dover essere coperto, visto che al momento il solo Dzeko ricopre quella casella. Il nome che interessa più di tutti è quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo, autore di una superstagione quest'anno con i neroverdi, in cui si sta consacrando sia in termini di prestazione che di gol e che ne faranno il prossimo oggetto del contendere proprio tra la stessa Inter e la Juventus.