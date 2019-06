Mercato Inter - Bruno Fernandes apre a un addio. Ecco le sue parole

Secondo quanto riferito da "Radio Renascença" Bruno Fernandes potrebbe lasciare lo Sporting Lisbona in questa sessione di mercato. Il centrocampista ha diversi estimatori in tutta Europa, tra questi c'è anche l'Inter.



La concorrenza per i nerazzurri è folta, con Atletico Madrid, Manchester United e Manchester City.

All'emittente radiofonica lusitana il giocatore ha fatto il punto sul suo futuro, ecco le sue dichiarazioni: “Rimanere allo Sporting? Certo che è possibile, non so quanto c’è di vero in quello che è apparso sui giornali, avrò tempo per conoscere la situazione, ma sto bene allo Sporting, non ho mai detto che voglio andarmene. Ci sono dei sogni che vorrei realizzare, e uno di questi è giocare in Inghilterra: non lo dico perché ora ci sono dei club inglesi interessati, è sempre stato un mio sogno. Sto bene allo Sporting, non penso ad andarmene, ma ci sono club e proposte che non possono essere rifiutati. Partirò solo se lo Sporting sarà d’accordo con me“.



Le sirene inglesi stuzzicano il pezzo pregiato dell'Alvalade, con un'asta senza esclusioni di colpi che potrebbe scatenarsi in questa finestra estiva di trasferimenti.