Mercato Inter, Bastoni è l’oggetto del desiderio di una big della Premier

di Diego De Cicco, pubblicato il: 25/11/2022

Mercato Inter, Alessandro Bastoni torna ad essere uno dei giocatori nerazzurri più richiesti sul mercato.

Come riporta oggi il quotidiano sportivo Tuttosport dall’Inghilterra il Tottenham starebbe tornando alla carica sul giovane difensore dell’Inter. La storia torna a ripetersi dopo che i londinesi hanno provato ad intavolare trattative già a fine dello scorso campionato. Prima il no del giocatore poi quello definitivo della società, hanno fatto tramontare la trattativa ancora prima del suo inizio.

Mercato Inter, il Tottenham torna alla carica su Bastoni. Conte lo vuole a Londra. La palla passa alla dirigenza nerazzurra che dovrà cercare il rinnovo.

Ora però, da come riporta il giornale torinese, gli Spurs starebbero tornando a fare sul serio. Antonio Conte non ha mai nascosto il suo amore calcistico per il difensore che di fatto ha forgiato alla perfezione per le sue difese a tre. Al momento non si sa su che basi economiche si potrebbe intavolare un’eventuale trattativa.

L’Inter dovrà comunque capire cosa fare con il difensore che andrà in scadenza a giugno 2024. Bastoni dal canto suo non ha mai nascosto la volontà di diventare una bandiera della squadra nerazzurra, ma ovviamente nel calcio moderno mai dire mai. La dirigenza nerazzurra sicuramente dovrà risolvere questo nodo per non trovarsi tra qualche mese in una situazione come quella di Skriniar, che a tutt’oggi ancora non ha rinnovato e a gennaio sarà libero di poter firmare con chi vuole.

E i tifosi sperano che si tratti dell’Inter.