Inter, Dumfries verso la cessione: un vecchio obiettivo per sostituirlo (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 25/11/2022

Mercato Inter, i nerazzurri sono obbligati a mettere assieme un sostanzioso attivo entro il prossimo giugno tramite le cessioni. L’obiettivo di racimolare almeno 60 milioni di euro fissato la scorsa estate si è leggermente abbassato grazie agli introiti ricevuti dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Il principale candidato alla cessione sarebbe Denzel Dumfries, che piace tanto al Chelsea. L’intenzione della dirigenza nerazzurra sarebbe quello di sistemare la questione già a gennaio, magari trattenerlo in prestito fino alla fine della stagione in prestito per una quarantina di milioni.

Mercato Inter, in pole Emerson Royal del Tottenham: possibile prestito

Beppe Marotta e Piero Ausilio si starebbero già guardando intorno alla ricerca di un nuovo esterno destro. Le soluzioni interne Bellanova e Darmian non convincono a pieno. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il nome in cima alla lista sarebbe quello di Emerson Royal del Tottenham. Il brasiliano è stato vicino ai nerazzurri nell’estate del 2021 per sostituire Hakimi ma poi si è deciso di virare su Dumfries.

Adesso il suo nome è tornato in auge in casa nerazzurra e l’obiettivo sarebbe quello di acquistarlo in prestito con opzione di riscatto. Al Tottenham sta giocando con una certa continuità ma solo perché le alternative non convincono Conte. Il feeling con il tecnico salentino non è il massimo e per questo motivo sembra destinato alla cessione a fine stagione. L’operazione resta comunque complicata ma l’Inter sarebbe pronta a fare un tentativo.