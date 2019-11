Mercato Inter - Affare possibile, la squadra apre alla cessione

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Catalogna attraverso il quotidiano "Sport" il Barcellona avrebbe riaperto la trattativa che porterebbe Vidal in nerazzurro.



Il cileno non ha mai nascosto il desiderio di lavorare con Conte a Milano, dopo la parentesi in bianconero con la Juventus. Il congiunto blaugrana avrebbe considerato la cessione del centrocampista in modo tale da risparmiare sul monte ingaggi della rosa.



Marotta, sempre secondo quanto riportato in Spagna, starebbe valutando l'affare con il giocatore che non ha mai chiuso le sue porte per un riapprodo in Italia. La priorità sarebbe il riscatto di Sanchez, ma il club targato Suning valuta i rinforzi sulla mediana.



Vidal-Inter: pista sempre percorribile.