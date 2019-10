Mercato Inter: a gennaio tutto ruota intorno ad un ex flop, Marotta sorride

L'assenza di Sanchez fino a dopo le feste natalizie, l'infortunio di Sensi che pone l'interrogativo di quanto la squadra di Conte sia davvero dipendente dall'ex Sassuolo, sono eventi da leggere anche in chiave mercato invernale.

Le indiscrezioni degli ultimi giorni parlano del ritorno di Ibrahimovic a Milano e di un concreto interesse per Matic, con lo staff di mercato nerazzurro pronto a cogliere le occasioni last minute che potrebbero aprirsi.

Molto dipenderà dalla chiusura della vicenda di Gabriel Barbosa. Il ragazzo continua a fare faville nel campionato brasiliano, i gol arrivano a grappoli (siamo a 19) e questo contribuisce anche a rinnovare l’interesse di alcuni club europei sul suo nome.

Pagato 33 milioni nel 2016, a bilancio attualmente per circa 12, l’Inter ha sempre fatto capire chiaramente di non essere disponibile a svendere, tantomeno a dover contabilizzare minusvalenze. Il rendimento strepitoso di Gabigol in questi mesi permette a Marotta di alzare l’asticella, i 20 milioni stabiliti come base di partenza non sarebbero ora più sufficienti. Se il Flamengo continua a tergiversare, negli ultimi giorni si è fatto avanti lo Schalke04 che avrebbe già aperto il tavolo di confronto con la società nerazzurra.

I tedeschi sarebbero pronti a mettere 30 milioni sul tavolo ma l’Inter aspetta di capire se possono arrivare altre offerte più vantaggiose.